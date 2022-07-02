Марек Блажевич продолжит карьеру в «Обрадойро»

Центровой Марек Блажевич (20 лет, 216 см) договорился о подписании 2-летнего контракта с испанским «Обрадойро».

Блажевич переходит в «Обрадойро» из . В матчах Евролиги-21/22 литовец набирал в среднем по 5,7 очка и 2,6 подбора за 12 минут на площадке.

Марек занял третье место в голосовании тренеров Евролиги за звание Восходящей звезды сезона после Рокаса Йокубайтиса и Виктора Вембанямы.

Открытый лагерь сборной России: новые имена и туманные перспективы

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?