Евгений Минченко: «Могу быть одним из лучших игроков на своей позиции в Лиге ВТБ»

Центровой высказался на тему продления контракта с клубом на следующий сезон.

«Спасибо «Автодору» и его президенту Владимиру Евстафьевичу Родионову за доверие и возможность проявить себя в будущем сезоне. Буду стараться помогать клубу с выполнением задач и стремиться доказать, что могу быть одним из лучших игроков на своей позиции в лиге.

Очень сильно жду всех болельщиков на наших играх, вы наша движущая сила и часть команды. Вперед, «Автодор», – сказал Минченко.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?