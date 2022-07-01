Дэмиан Джонс, Трой Браун и Лонни Уокер станут игроками «Лейкерс»

Центровой Дэмиан Джонс и форварды Лонни Уокер и Трой Браун перейдут в «Лейкерс». Как пишет ESPN, Джонс подпишет с клубом 2-летнее соглашение. По информации The Athletic Уокер согласился на однолетнее соглашение на 6,5 млн долларов, Браун подпишется на условиях минимума.

Прошлый сезон 26-летний Джонс провел в «Сакраменто», где набирал 8,1 очка и 4,4 подбора за 18,2 минуты.

Уокер отыграл четыре года в «Сан-Антонио». В прошлом году он набирал 12,1 очка и 2,6 подбора при 31% из-за дуги.

Браун играл за «Чикаго», где набирал 4,3 очка и 3,1 подбора.