«Парма» подписала Кирилла Попова и Малика Дима

Состав пополнили российский центровой Кирилл Попов (24 года, 203 см) и сенегальский «большой» Малик Дим (29 лет, 206 см).

Соглашение с Поповым рассчитано на 3 года, контракт с Димом подписан на один сезон.

В сезоне-2020/21 Кирилл присоединился к «Руне» и принял участие в 35 матчах, в которых набирал в среднем 3,7 очка и 2,0 подбора. Летом 2021 года Попов пополнил состав ЦСКА-2. Средняя статистика центрового за 35 матчей в московском клубе – 8,1 очка и 4,1 подбора за 19 минут на паркете.

Минувший сезон сенегальский баскетболист начинал в Израиле («Маккаби Ришон-ле-Цион»), но в конце осени переехал в Италию и стал игроком «Кремоны». В 20 матчах Серии А Малик набирал 7,4 очка, 6,6 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за игру.

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