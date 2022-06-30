Лонни Уокер может покинуть «Сан-Антонио» в межсезонье

Защитник «Сперс» Лонни Уокер, как ожидается, покинет команду этим летом.
Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.
«Сан-Антонио» сделал 23-летнему игроку квалификационное предложение на 6,3 миллиона долларов. Уокер станет ограниченно свободным агентом, «Сперс» могут повторить предложение со стороны или обменять его по схеме сайн-энд-трейд.
В завершившемся сезоне Уокер набирал 12,1 очка, 2,5 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.
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