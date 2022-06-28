«Сакраменто» претендует на Виктора Оладипо

Защитник в межсезонье может перебраться в .

Ожидается, что Оладипо подпишет краткосрочный контракт с командой, в которой у него будет возможность проявить себя. 2-кратный участник Матча звезд выходит на рынок свободных агентов.

Как сообщает инсайдер Джеймс Хэм, в числе претендентов на Оладипо будут «Кингз».

Виктор в марте вернулся в строй после почти годичного перерыва. В 8 матчах регулярки 30-летний баскетболист набирал 12,4 очка, 2,9 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру.

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