Деджонте Мюррэй перейдет в «Атланту» в обмен на Данило Галлинари и 3 пика 1-го раунда

«Сан-Антонио» обменяет разыгрывающего Деджонте Мюррэя, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В обратном направлении проследуют форвард Данило Галинари и три выбора в первом раунде драфта – 2023 года (от «Шарлотт»), 2025 и 2027 (собственные).
Также «Сперс» получат право обменяться пиками первого раунда в 2026 году.
В нынешнее межсезонье на Мюррэя претендовали «Миннесота», «Нью-Йорк» и «Майами».
25-летний баскетболист в минувшем сезоне впервые стал участником Матча звезд. Его показатели составили в среднем 21,1 очка, 8,3 подбора и 9,2 передачи за матч.
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