Деджонте Мюррэй перейдет в «Атланту» в обмен на Данило Галлинари и 3 пика 1-го раунда

обменяет разыгрывающего , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В обратном направлении проследуют форвард Данило Галинари и три выбора в первом раунде драфта – 2023 года (от «Шарлотт»), 2025 и 2027 (собственные).

Также «Сперс» получат право обменяться пиками первого раунда в 2026 году.

В нынешнее межсезонье на Мюррэя претендовали , и .

25-летний баскетболист в минувшем сезоне впервые стал участником Матча звезд. Его показатели составили в среднем 21,1 очка, 8,3 подбора и 9,2 передачи за матч.

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