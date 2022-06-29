Маркус Смарт: «Каждый год мое имя упоминается в слухах, но я все еще в «Бостоне»

Разыгрывающий «Бостона» не удивлен, что его называют наиболее вероятным кандидатом на обмен в составе «Селтикс».

«Следующий сезон будет моим девятым сезоном в «Бостоне». Каждый год мое имя упоминается в разговорах о возможном обмене, но я все еще здесь. Я дольше всех играю за «Селтикс».

Я воспринимаю это как комплимент. Если о тебе говорят и тебя хотят заполучить, это означает, что тебя высоко ценят. Но я не обращаю на это особого внимания», – сказал Смарт.

«Голден Стэйт» менялся, «Бостон» – нет. В чем секрет чемпионов НБА?