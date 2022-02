Патрик Беверли посетил матч «Клипперс» в майке Ивицы Зубаца

Защитник «Миннесоты» посетил матч против «Хьюстона» (142:111) в Лос-Анджелесе в майке центрового калифорнийцев .

Беверли отыграл за «Клипперс» четыре сезона. В межсезонье-2021 «Клипперс» обменяли его.

Беверли получил возможность отправиться в Лос-Анджелес, так как его «Вулвс» уже провели последний матч перед перерывом на Звездный уикенд.

Твиттер Роба Переса

В паузе встречи к Беверли подошел владелец «Клипперс» Стив Балмер.

Patrick Beverley and Steve Ballmer embrace and share a few words. #Clippers pic.twitter.com/m1t0NU5E8V