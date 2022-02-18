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    Патрик Беверли посетил матч «Клипперс» в майке Ивицы Зубаца

    Теги светская хроника Клипперс Миннесота НБА фото Патрик Беверли Стив Балмер Ивица Зубац Баскетбол

    Защитник «Миннесоты» Патрик Беверли посетил матч «Клипперс» против «Хьюстона» (142:111) в Лос-Анджелесе в майке центрового калифорнийцев Ивицы Зубаца.

    Беверли отыграл за «Клипперс» четыре сезона. В межсезонье-2021 «Клипперс» обменяли его.

    Беверли получил возможность отправиться в Лос-Анджелес, так как его «Вулвс» уже провели последний матч перед перерывом на Звездный уикенд.

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    В паузе встречи к Беверли подошел владелец «Клипперс» Стив Балмер.

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