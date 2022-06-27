«Портленд» намерен сохранить Юсуфа Нуркича и Анферни Саймонса

Ожидается, что подпишет новые контракты с центровым и разыгрывающим , как только откроется рынок свободных агентов, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Нуркич станет неограниченно свободным агентом, этим летом истекает срок действия его четырехлетнего контракта на 48 млн долларов. Саймонс получит статус ограниченно свободного агента.

Интерес к Нуркичу и Саймонсу проявляют многие команды лиги.

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