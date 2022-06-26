Контракт Джоша Харта на сезон-2022/23 стал полностью гарантированным

Атакующий защитник получит полную зарплату за сезон-2022/23. Клуб не отчислил его в субботу, в результате чего контракт 27-летнего игрока на следующий сезон стал полностью гарантированным в размере 12,9 миллиона долларов.

Если «Блэйзерс» не обменяют Харта в межсезонье, он будет рассматриваться как стартовый атакующий защитник команды.

«Портленд» приобрел Харта в результате обмена Си Джей Макколлума и Лэрри Нэнса в «Новый Орлеан» в прошлом сезоне. В 13 матчах за «Блэйзерс» он набирал 19,9 очка, 5,4 подбора и 4,3 передачи.

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