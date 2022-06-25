УНИКС объявил об уходе из команды Дмитрия Узинского

Российский форвард (28 лет, 200 см) покинул .

Узинский защищал цвета казанского клуба на протяжении трех последних сезонов.

В Единой лиге ВТБ-2021/22 Узинский принял участие в 28 матчах, в среднем набирая по 4,7 очка и 1,3 подбора за 15 с половиной минут игрового времени.

В 25 встречах Евролиги средняя статистика форварда составила 2,6 очка и 0,7 подбора за 11 минут на паркете.

По данным телеграм-канала «Перехват», у Узинского есть предложения от «Нижнего Новгорода», «Пармы» и «Локомотива».

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