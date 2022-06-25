УНИКС объявил об уходе из команды Дмитрия Узинского

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ Дмитрий Узинский Баскетбол

Российский форвард Дмитрий Узинский (28 лет, 200 см) покинул УНИКС.

Узинский защищал цвета казанского клуба на протяжении трех последних сезонов.

В Единой лиге ВТБ-2021/22 Узинский принял участие в 28 матчах, в среднем набирая по 4,7 очка и 1,3 подбора за 15 с половиной минут игрового времени.

В 25 встречах Евролиги средняя статистика форварда составила 2,6 очка и 0,7 подбора за 11 минут на паркете.

По данным телеграм-канала «Перехват», у Узинского есть предложения от «Нижнего Новгорода», «Пармы» и «Локомотива».

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