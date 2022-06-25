УНИКС объявил об уходе из команды Дмитрия Узинского

Российский форвард Дмитрий Узинский (28 лет, 200 см) покинул УНИКС.
Узинский защищал цвета казанского клуба на протяжении трех последних сезонов.
В Единой лиге ВТБ-2021/22 Узинский принял участие в 28 матчах, в среднем набирая по 4,7 очка и 1,3 подбора за 15 с половиной минут игрового времени.
В 25 встречах Евролиги средняя статистика форварда составила 2,6 очка и 0,7 подбора за 11 минут на паркете.
По данным телеграм-канала «Перехват», у Узинского есть предложения от «Нижнего Новгорода», «Пармы» и «Локомотива».