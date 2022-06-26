Кендрик Перкинс: «У меня уже 2-я карьера, а Леброн все еще играет»

Завершивший карьеру игрока в 2018 году отметил способность форварда поддерживать форму для выступления в .

«У меня уже вторая карьера, приятель. Он мой ровесник, но все еще играет. Ты понимаешь, что через 7-8 лет мы оба выйдем на пенсию? Он набирает по 30 очков за матч. Каждый раз, когда я думаю, что Леброн уже не сможет, он доказывает обратное», – сказал Перкинс.

Следующий сезон станет для 37-летнего Леброна 20-м в карьере. В минувшем регулярном чемпионате он финишировал третьем в рейтинге лучших бомбардиров лиги (30,3 очка в среднем за матч).

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия