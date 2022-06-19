Вассилис Спанулис возглавит «Перистери»

Легендарный греческий разыгрывающий заключил соглашение с и станет новым главным тренером команды, сообщает Eurohoops.

39-летний Спанулис, объявивший о завершении карьеры в июне прошлого года, выступил главным тренером специально собранных команд в нескольких квалификационных турнирах Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament, а также в финальной стадии соревнования.

В числе претендентов на специалиста также был греческий .

Спанулис – самый результативный игрок в истории Евролиги и трехкратный чемпион турнира.

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