Вассилис Спанулис возглавит «Перистери»

Теги Вассилис Спанулис чемпионат Греции Перистери Промитеас Баскетбол

Легендарный греческий разыгрывающий Вассилис Спанулис заключил соглашение с «Перистери» и станет новым главным тренером команды, сообщает Eurohoops.

39-летний Спанулис, объявивший о завершении карьеры в июне прошлого года, выступил главным тренером специально собранных команд в нескольких квалификационных турнирах Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament, а также в финальной стадии соревнования.

В числе претендентов на специалиста также был греческий «Промитеас».

Спанулис – самый результативный игрок в истории Евролиги и трехкратный чемпион турнира.

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