Вассилис Спанулис близок к тому, чтобы стать новым главным тренером «Промитеаса»

Теги Вассилис Спанулис Еврокубок чемпионат Греции Промитеас Баскетбол

Легендарный греческий разыгрывающий Вассилис Спанулис собирается начать тренерскую карьеру.

Как сообщает OnSports, Спанулис согласился стать новым главным тренером «Промитеаса» с сезона-2022/23.

В этом году 39-летний Спанулис выступает главным тренером специально собранных команд в нескольких квалификационных турнирах Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament, а также в финальной стадии соревнования. 

Самый результативный игрок в истории Евролиги, трижды чемпион турнира  Спанулис завершил игровую карьеру в межсезонье-2021.

«Движение вверх» с Светланой Абросимовой – как пройти путь до главных трофеев баскетбольного мира

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные