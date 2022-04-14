Вассилис Спанулис близок к тому, чтобы стать новым главным тренером «Промитеаса»

Легендарный греческий разыгрывающий собирается начать тренерскую карьеру.

Как сообщает OnSports, Спанулис согласился стать новым главным тренером с сезона-2022/23.

В этом году 39-летний Спанулис выступает главным тренером специально собранных команд в нескольких квалификационных турнирах Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament, а также в финальной стадии соревнования.

Самый результативный игрок в истории Евролиги, трижды чемпион турнира Спанулис завершил игровую карьеру в межсезонье-2021.

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