Паоло Банкеро – о выборе под 1-м номером: «Не могу поверить, но я готов»

Выбранный «Мэджик» под 1-м номером на драфте поделился впечатлениями от церемонии.

«С учетом той информации, которая доходила, у меня было такое ощущение, что может случиться все, что угодно, ничего не решено. не определился с выбором, надо готовиться к любому исходу.

Я до последнего не знал о том, что меня выбрали под первым номером. Узнал примерно за 20 секунд до выхода Адама Сильвера на сцену. У меня даже не было времени подумать обо всем этом, осознать. Это просто случилось. Не могу поверить, но я готов, я готов», – заявил Банкеро.

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