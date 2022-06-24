Стивен Эй Смит – об обменах «Никс»: «Боль»

Поддерживающий «Никс» известный телеведущий отреагировал на обмены нью-йоркской команды в день драфта.

«Боль», – написал Стивен Эй в твиттере.

отправил в «Детройт» разыгрывающего Кембу Уокера. «Никс» также отдали «Пистонс» центрового Джейлена Дюрена, который был выбран под 13-м номером на драфте-2022 «Шарлотт».

Усман Дженг, выбранный под 11-м номером на драфте-2022 «Никс», станет игроком «Оклахомы».

«На этом драфте выбирали игроков, которые контролируют «краску», выбирали снайперов, выбирали атлетичных игроков, выбирали разыгрывающих. Мы видели, что выбирали всех! Любых игроков. Но «Никс» не выбрали никого! Все команды кого-то выбрали. И у «Никс» были пики. Но только одна команда не выбрала никого. Ни одного игрока...» – произнес Стивен Эй.

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