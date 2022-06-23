Агент Станислав Рыжов: «Перасовичу понравилось в Казани, и он решил не рассматривать другие варианты»

, агент главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича, рассказал, почему его хорватский специалист решил остаться в казанском клубе на следующий сезон.

«У Перасовича был контракт с УНИКСом по схеме «1+1». У него всегда есть какие-то предложения, потому что он тренер с опытом, но ему понравилось в Казани, и он решил не рассматривать другие варианты», — сказал Рыжов.

В минувшем сезоне УНИКС под руководством Перасовича стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

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