«Альба» стала чемпионом Германии в 3-й раз подряд

стала чемпионом Германии в сезоне-2021/22. Это третий титул для берлинского клуба подряд.

В финале команда обыграла мюнхенскую «Баварию» (3-1). MVP решающей серии был признан форвард «Альбы» Йоханнес Тиманн (28 лет, 205 см).

Нынешнее чемпионство стало 11-м для берлинского клуба. Наибольшее количество титулов в истории Бундеслиги на счету команды «Байер Джайентс» (14).

«Альба» и выступят в следующем сезоне .

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