Семен Антонов: «До сих пор езжу на «Ауди», которую подарили за «бронзу» Олимпиады-2012»

Форвард ЦСКА Семен Антонов рассказал о своем опыте вождения автомобилей.

«Первый автомобиль, на котором я начал ездить самостоятельно, был «Волга Сайбер». В тот момент я играл в , и у нас были служебные автомобили. Как раз кто-то из иностранцев уехал, один автомобиль простаивал, поэтому руководство клуба предоставила мне возможность учиться ездить на нем.

Первые две недели я ездил исключительно с ребятами, потому что я смотрел только прямо. Когда нужно было перестраиваться, я спрашивал у ребят разрешения. Я боялся смотреть по сторонам.

Первый собственный автомобиль – это «Ауди», которую мне подарили после «бронзы» Олимпиады в 2012 году. До сих пор управляю этим автомобилем», – сказал Антонов в интервью клубному каналу.

«Стал ценить бронзовую медаль, когда не попали на Олимпиаду в 2016-м». Семен Антонов – от сломанного кольца Суперфинала АСБ до победы в Евролиге