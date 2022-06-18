Танасис Адетокумбо активирует опцию игрока в контракте с «Бакс» – 1,8 млн долларов за сезон-22/23

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Форвард «Милуоки» Танасис Адетокумбо (29 лет, 198 см) воспользуется опцией игрока и останется в клубе еще на год.

Брат двукратного MVP Янниса Адетокумбо заработает 1,8 миллиона долларов за предстоящий сезон.

Танасис присоединился к «Бакс» в 2019 году и стал с этой командой чемпионом НБА в сезоне-2020/21.

В прошедшем регулярном чемпионате он провел 48 матчей (6 – в старте), набирая в среднем 3,6 очка и 2,1 подбора за 9,9 минуты на площадке.

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