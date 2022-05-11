Вышел трейлер фильма «Rise» о Яннисе, Костасе и Танасисе Адетокумбо

Компания Disney представила трейлер фильма о взрослении братьев Адетокумбо – Яннисе, Костасе и Танасисе.

Картина повествует о семье баскетболистов во время эмиграции из Нигерии в Грецию. Яннис выступил в качестве исполнительного продюсера фильма, премьера которого состоится 24 июня.

«Я рад и горд тем, что Disney+ рассказывает историю моей семьи людям по всему миру. Надеюсь, это вдохновит тех, кто находится в подобных обстоятельствах, сохранить веру, продолжать идти к своим целям и не отказываться от стремления к лучшей жизни», – прокомментировал событие Яннис.

Братья Адетокумбо – первое трио братьев в истории, в котором каждый становился чемпионом . Костас сделал это с в 2020-м году, Яннис и Танасис – с в 2021-м.

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