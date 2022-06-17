Женская НБА. «Коннектикут» примет «Сиэтл», «Чикаго» – «Атланту»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Коннектикут» примет «Сиэтл», «Чикаго» сыграет с «Атлантой».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Сиэтл

18 июня. 2.00

ДалласФиникс

18 июня. 3.00

Чикаго – Атланта

18 июня. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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