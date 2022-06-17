Женская НБА. «Коннектикут» примет «Сиэтл», «Чикаго» – «Атланту»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Коннектикут» примет «Сиэтл», сыграет с «Атлантой».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут –

18 июня. 2.00

–

18 июня. 3.00

Чикаго –

18 июня. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы