Женская НБА. «Коннектикут» примет «Сиэтл», «Чикаго» – «Атланту»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
«Коннектикут» примет «Сиэтл», «Чикаго» сыграет с «Атлантой».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Сиэтл
18 июня. 2.00
Даллас – Финикс
18 июня. 3.00
Чикаго – Атланта
18 июня. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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