Женская НБА. «Вашингтон» сыграет с «Финиксом», «Миннесота» примет «Сиэтл»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Финиксом», «Миннесота» примет «Сиэтл».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Финикс
14 июня. 2.00
Миннесота – Сиэтл
14 июня. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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