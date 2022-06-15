Женская НБА. «Даллас» примет «Лас-Вегас», «Коннектикут» сыграет с «Атлантой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
«Даллас» примет «Лас-Вегас», «Коннектикут» сыграет с «Атлантой», «Индиана» – с «Финиксом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Даллас – Лас-Вегас
15 июня. 20.00
Коннектикут – Атланта
16 июня. 2.00
Индиана – Финикс
16 июня. 2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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