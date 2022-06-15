Женская НБА. «Даллас» примет «Лас-Вегас», «Коннектикут» сыграет с «Атлантой»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Даллас» примет «Лас-Вегас», «Коннектикут» сыграет с «Атлантой», «Индиана» – с «Финиксом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Лас-Вегас

15 июня. 20.00

Коннектикут – Атланта

16 июня. 2.00

Индиана – Финикс

16 июня. 2.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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