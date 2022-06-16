Амаре Стаудемайр: «Уорриорз» прошли через многое, чтобы вернуться к этому моменту»

Бывшая звезда НБА Амаре Стаудемайр объяснил, почему чемпионский титул 2022 года может стать самым важным в карьере суперзвезды «Голден Стэйт» .

«Уорриорз» прошли через многое, чтобы вернуться к этому моменту. Они потеряли Кевина Дюрэнта, произвели своего рода перестройку и реструктуризацию команды, приобрели Эндрю Уиггинса, пережили много травм и обидную ситуацию с травмой Клэя Томпсона.

Им пришлось нелегко, но эти парни вернулись в финал. Стеф Карри играет на высоком уровне, он находится на пике карьеры», – сказал Стаудемайр.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеальная перестройка: после ухода Дюрэнта упали на дно, но за два года вернулись в финал НБА