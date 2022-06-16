Клэй Томпсон – о своем двойнике: «Играешь в глупые игры – получаешь глупые награды»

Атакующий защитник Клэй Томпсон прокомментировал решение клуба пожизненно запретить YouTube-блогеру Доусону Гарли посещать матчи команды за то, что тот проник в «Чейз-центр», выдав себя за Томпсона.

«О боже, бедняга. Он просто хотел снять хороший контент.

Играешь в глупые игры – получаешь глупые награды», — сказал Клэй.

Двойник Клэя Томпсона пробрался на паркет перед 5-м матчем и 10 минут изображал игрока. Теперь его забанили пожизненно

Клэй Томпсон снова стал звездой перед шестым матчем финала. Именно в шестых матчах рождалась и умирала его легенда