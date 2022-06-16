Клэй Томпсон: «Не исключаю, что искупаюсь перед шестым матчем в Бостоне»

Атакующий защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон сказал, что, возможно, искупается перед шестым матчем финальной серии плей-офф против «Селтикс» (3-2) в .

«Нет, я не искупался в Массачусетском заливе. Но я знаю, что в этих краях много красивых водоемов. Так что не исключаю. Есть небольшая вероятность», – сказал Клэй, улыбаясь.

Перед пятым матчем Томпсон искупался в заливе Сан-Франциско и опубликовал фотографию в сторис.

Клэй Томпсон снова стал звездой перед шестым матчем финала. Именно в шестых матчах рождалась и умирала его легенда