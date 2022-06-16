Дрэймонд Грин: «В разгаре таких серий ты не можешь позволить себе думать об усталости»

Форвард накануне 6-го матча финальной серии плей-офф против (3-2) заявил, что сейчас не время думать об усталости.

«Ты не думаешь об усталости в разгаре таких серий. Ты как бы смирился и не позволяешь себе думать об усталости и чувствовать усталость.

Ты чувствуешь усталость после того, как серия закончилась. Но когда ты находишься в разгаре серии, у тебя нет времени думать об этом. Во время серии тебе хватает других забот», – сказал Грин.

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