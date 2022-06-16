«Сиксерс» активируют опцию в контракте Шейка Милтона на сезон-22/23

планирует активировать опцию команды в контракте атакующего защитника на сезон-2022/23, сообщает инсайдер НБА Майкл Скотто.

Это будет последний год из четырех, которые предусмотрены в стандартном контракте новичка. Милтон заработает 2 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне Шейк набирал 8,2 очка, 2,6 подбора и 2,5 передачи в среднем за матч.

Ожидается, что «Сиксерс» намерены использовать игрока в потенциальном обмене.

Уже записались в настоящие каррибои? Сперва надо пройти наше тестовое испытание