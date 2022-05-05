«Апокалипсис». Кевин Дюрэнт выложил видео с арены «Олимпиакоса»

Форвард посетил пятый матч серии плей-офф между и «Монако» (94:88, 3-2).

Дюрэнт заснял на видео трибуны и выложил в социальные сети с подписью «Апокалипсис». Поклонники «Олимпиакоса» в этот момент зажгли много фаеров.

Дюрэнт прилетел в Европу по приглашению бывшего игрока «Нетс» Майка Джеймса, ныне выступающего за «Монако». Зрители на арене в Греции подняли шум, когда трансляция ненадолго выхватила двукратного MVP .

После победы болельщики «Олимпиакоса» выбежали на площадку.

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