Мэджик Джонсон: «Джордан Пул перехватил инициативу у «Селтикс», забросив трехочковый в конце третьей четверти»

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон считает, что трехочковое попадание под сирену защитника «Голден Стэйт» Джордана Пула в концовке третьей четверти сыграло ключевую роль в пятом матче финальной серии против (104:94, 3-2).

«Селтикс» доминировали в третьей четверти и показывали фантастический баскетбол, но Джордан Пул перехватил инициативу у «Селтикс», забросив трехочковый в конце третьей четверти и выведя свою команду на одно очко вперед. После этого «Уорриорз» уже было не остановить!» – написал Джонсон в Twitter.

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