Сергей Иванов: «Составы ЦСКА, «Зенита», УНИКСа будут отличаться от тех, что были в плей-офф Лиги ВТБ-2022»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов ожидает значительные изменения в составе лучших команд Единой лиги ВТБ в нынешнее межсезонье.

«Составы ЦСКА, «Зенита», будут другими и будут отличаться от тех, что были в этом плей-офф. Какими они будут – вопрос внутренней кухни. Лига в эти вопросы не лезет.

Чемпионство «Зенита» лучше для популяризации, чем очередная победа ЦСКА. Любая серия рано или поздно заканчивается. У «Зенита» было больше сильных легионеров, длиннее скамейка и так далее», – заявил Иванов.

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