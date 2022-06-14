Регулярный чемпионат нового сезона Единой лиги ВТБ пройдет в два этапа

На совете Единой лиги ВТБ во вторник был утвержден формат нового сезона. Регулярный чемпионат пройдет в два этапа.

На первом этапе 12 команд сыграют два круга, после которого команды поделятся на две группы – группа А (команды, занявшие 1-6 места) и группа Б (команды, занявшие 7-12 места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.

По итогам регулярного сезона, который стартует в начале октября, будут определены 8 лучших команд Лиги. Чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до 3 побед, полуфинальные и финальная – до 4 побед.

В сезоне-22/23 выступят 12 клубов, новыми участниками стали «Самара» и МБА.

В Мадриде новый русский: Вадим Воронцов — самый юный легионер в истории «Реала»

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России