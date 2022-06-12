Аллен Айверсон : «Единственное, что можно было сделать против Кобе – это молиться, чтобы у него был выходной»

Член Зала славы рассказал, как пыталась сдержать в финальной серии 2001 года против .

«Против Кобе невозможно было ничего сделать, потому что у него всегда был ответ. У него не было слабых сторон. Единственное, что можно было сделать, это попытаться помешать его броску, держать руку у его лица и бить его как можно сильнее в трехсекундной зоне.

Когда возникала возможность, мы старались сдваиваться на нем как можно раньше, чтобы заставить его избавиться от мяча. У нас была куча стратегий, как нейтрализовать его, но единственное, что на самом деле можно было сделать, это просто молиться, чтобы у него был выходной», – рассказал Айверсон.

Айверсон узнал о кроссовере только в колледже, но натренировал его так, что уже в первом сезоне в НБА раскрутил Джордана