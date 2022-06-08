Дерек Фишер покинул «Лос-Анджелес Спаркс» и намерен продолжить тренерскую карьеру в НБА

Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер покинул пост главного тренера и генерального менеджера команды женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс», которой он руководил с 2019 года.

Фишер заявил, что хотел бы продолжить тренерскую карьеру в НБА.

«Далее планирую направить свое внимание и любовь к игре на поиск возможностей в НБА и другие личные начинания», – написал 47-летний Фишер в Twitter.

После завершения карьеры игрока Фишер в течение двух лет был главным тренером «Нью-Йорка» (2014-2016).

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