«Селтикс» проиграли 3-17 в последние 5 минут 4-го матча

неудачно выступил в концовке четвертого матча финальной серии против «Голден Стэйт» (97:107, 2-2).

«Селтикс» проиграли в заключительном 5-минутном отрезке встречи со счетом 3-17, реализовав только 1 из 8 бросков с игры (1-7 из-за дуги).

Согласно исследованию StatMuse, команда имеет результат 3-5 в матчах плей-офф-2022, которые решались в «клатче», не считая игры первого раунда против (4-0).

В последние 5 минут этих восьми встреч «Бостон» реализовал 24,2% с игры и 21,4% трехочковых, а также совершил только 5 передач при 7 потерях.

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