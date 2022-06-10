ACB. 1/2 финала. «Ховентуд» сыграет с «Барселоной»

Сегодня в Бадалоне состоялся четвертый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Испании между «Ховентудом» и «Барселоной».
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 10 июня, 22.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
«Барселона» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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