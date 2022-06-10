«Валенсия» сохранила в составе Клемена Препелича

воспользовалась опцией в контракте и сохранила в составе защитника (29 лет, 191 см) на сезон-22/23.

Препелич – самый результативный игрок испанского клуба в двух последних сезонах. В 17 матчах текущего чемпионата АСВ словенец набирал 15,0 очка и 3,1 подбора в среднем за игру.

В конце марта Клемен получил перелом левой руки и выбыл до конца сезона.

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