«Локомотив-Кубань» продлил контракт Владислава Емченко

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с защитником Владиславом Емченко (22 года, 194 см).

По информации Telegram-канала «Перехват», новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Емченко провел за основную команду 29 матчей и в среднем проводил на площадке 13,5 минут. Его показатели составили 4,5 очка (броски с игры – 45,1 %, трехочковые – 30,6 %, штрафные – 84,8 %), 1,9 подбора и 1,2 передачи в среднем за встречу.

В настоящее время Емченко находится в Новогорске в расположении сборной России, за которую он дебютировал в квалификации чемпионата мира. В матче против Нидерландов защитник стал одним из лучших на площадке, набрав 14 очков за 18 минут.

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