Стефен Карри – лидер гонки за MVP финала, Джордан Пул – 2-й, Джейсон Тейтум – 4-й

Теги НБА Стефен Карри НБА плей-офф Кевон Луни Джейлен Браун Джейсон Тейтум Джордан Пул Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри лидирует в рейтинге самых ценных игроков финальной серии этого года по версии NBA.com.

В первых двух матчах серии Карри набирал в среднем 31,5 очка, а также совершал 5,5 подбора и 4,5 передачи. На втором месте расположился его одноклубник Джордан Пул с показателями 13 очков, 2 подбора и 2,5 передачи.

Третьим неожиданно стал центровой «Уорриорз» Кевон Луни (8 очков, 8 подборов, 3,5 передачи).

Лидеры «Селтикс» Джейсон Тейтум (20 очков, 5,5 подбора, 8 передач) и Джейлен Браун (20,5 очка, 6,5 подбора, 4 передачи) расположились на четвертой и пятой позициях соответственно.

В данный момент в финальной серии ничья – 1-1. Третий матч между командами состоится сегодня ночью.

Главные люди в жизни Стефа Карри

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные