Стефен Карри – лидер гонки за MVP финала, Джордан Пул – 2-й, Джейсон Тейтум – 4-й

Разыгрывающий «Голден Стэйт» лидирует в рейтинге самых ценных игроков финальной серии этого года по версии NBA.com.

В первых двух матчах серии Карри набирал в среднем 31,5 очка, а также совершал 5,5 подбора и 4,5 передачи. На втором месте расположился его одноклубник с показателями 13 очков, 2 подбора и 2,5 передачи.

Третьим неожиданно стал центровой «Уорриорз» (8 очков, 8 подборов, 3,5 передачи).

Лидеры «Селтикс» (20 очков, 5,5 подбора, 8 передач) и (20,5 очка, 6,5 подбора, 4 передачи) расположились на четвертой и пятой позициях соответственно.

В данный момент в финальной серии ничья – 1-1. Третий матч между командами состоится сегодня ночью.

Главные люди в жизни Стефа Карри