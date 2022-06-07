Эван Фурнье – критику Рафаэля Надаля: «Это не допинг, уколы не обязательно дают силы»

Французский баскетболист, атакующий защитник поддержал теннисиста .

Надаль выиграл 14-й титул . После финального поединка он заявил, что играл на уколах. Это вызвало волну критики со стороны других профессиональных спортсменов.

«Герои нашего времени…», — прокомментировал ситуацию французский велосипедист в твиттере

«Что за ложь? На чем основано данное сообщение? Это не допинг, это медикаменты. Уколы не обязательно означают повышение производительности. Не нужно использовать сарказм, говоря о «герое». В общем, мне не понравился твое сообщение.

Например, пять лет назад у меня сильно болел палец на ноге, мне пришлось сделать анестезию, чтобы сыграть в матче. Там не было никаких запрещенных веществ, все в порядке. Напротив, играть с онемевшей ногой труднее. Считаю твой комментарий плохим», — ответил на сообщение Фурнье.

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