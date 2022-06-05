Рафаэль Надаль: «Я не могу и не хочу дальше играть на уколах. И если процедуры не сработают, я должен буду спросить себя, готов ли к радикальным решениям»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» рассказал о лечении травмы стопы. После победы на «Ролан Гаррос» он объяснил, что играл на уколах анестезии.

«Очевидно, что я не могу и не хочу продолжать играть в таких обстоятельствах. Настрой у меня очень простой – я буду и дальше искать решение, чтобы ситуация со стопой улучшилась.

Последние две недели были потрясающими и очень эмоциональными. Мне удалось их отыграть в экстремальных условиях. Я играл на инъекциях, чтобы усыпить ногу. Я играл, потому что вообще ее не чувствую. Врачу удалось ввести инъекцию анестезии в нерв. Но в то же время это повышает риск. Можно подвернуть ногу, можно еще что-нибудь повредить.

Конечно, «Ролан Гаррос» – это «Ролан Гаррос». Все знают, как много для меня значит этот турнир. Я хотел создать себе возможность побороться, и это была единственная возможность. Так что я на это пошел. Но очевидно, что я не могу и дальше играть на онемевшей стопе.

Мы с врачом много обсуждали ситуацию и возможные варианты. Теперь мы знаем, что если усыпить два нерва, ситуация значительно улучшается. И теперь мы можем поискать лечение, чтобы воссоздать это на постоянной основе. Мы планируем заняться этим на следующей неделе.

Я не знаю, как это объяснить по-английски, но мы будем воздействовать на нерв радиочастотами, чтобы на долгий срок воссоздать эффект от уколов. Если получится, я буду продолжать. Если нет – другая история.

Я должен буду спросить себя, готов ли я к радикальным решениям без уверенности, что они приведут к желаемым результатам. Готов ли я делать операцию, которая не гарантирует того, что я смогу продолжить борьбу, и потребует долгого восстановления.

Так что пойдем шаг за шагом, как я делал всю карьеру. Первый шаг будет таким, а дальше посмотрим. Я надеюсь, что он сработает. Я надеюсь, что это снизит боль. И если это произойдет, посмотрим, успею ли я подготовиться к траве.

Я поеду на «Уимблдон», если тело будет готово к «Уимблдону». Я не хочу пропускать этот турнир. Никто не хочет пропускать «Уимблдон». Я люблю «Уимблдон» и добивался там больших успехов, переживал потрясающие эмоции. Я очень уважаю этот турнир и всегда готов его играть.

Но я не могу точно ответить, поеду ли в этом году. Посмотрим, как пойдет лечение. Я готов играть на противовоспалительных препаратах, но не буду играть на инъекциях».

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