Стив Керр: «Отсутствие в списке Карри звания MVP финала – просто повод что-то сказать. Это не имеет значения»

По мнению главного тренера , отсутствие в послужном списке звания MVP финальной серии никак не влияет на наследие рекордсмена лиги по 3-очковым попаданиям.

«Давайте представим, как Стеф покидает Дэвидсон и перед дебютом в НБА ему говорят: «Через 12 лет ты будешь двукратным MVP лиги, у тебя будет три перстня, девять участий в Матче звезд, ты будешь самым результативным игроком и будущим членом Зала славы. Но не станешь MVP финала».

Как думаете, скажет ли он: «Какой ужас, ребята. Это же полный провал». О чем тут вообще говорить... Наверное, это последнее достижение, которого он не достиг. Отсутствие в списке Карри звания MVP финала – просто повод что-то сказать. Это не имеет значения», – заявил Керр.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?