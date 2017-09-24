«Никс» просили у «Кавальерс» Тристана Томпсона и пик 1-го раунда за Кармело Энтони

По информации Cleveland.com, «Нью-Йорк» в переговорах с об обмене форварда Кармело Энтони просил центрового и один из пиков 1-го раунда драфта-2018.

«Кавальерс» отказались включать в сделку Томпсона, предложив защитника , который является бывшим игроком «Нью-Йорка».

В итоге «Никс» договорились с об обмене Энтони на центрового Энеса Кантера, форварда Дага Макдермотта и пик 2-го раунда драфта-2018, принадлежащий «Буллс».