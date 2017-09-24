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    «Никс» просили у «Кавальерс» Тристана Томпсона и пик 1-го раунда за Кармело Энтони

    Теги возможные переходы Кливленд Кармело Энтони Нью-Йорк НБА Оклахома-Сити Тристан Томпсон Имэн Шамперт

    По информации Cleveland.com, «Нью-Йорк» в переговорах с «Кливлендом» об обмене форварда Кармело Энтони просил центрового Тристана Томпсона и один из пиков 1-го раунда драфта-2018.

    «Кавальерс» отказались включать в сделку Томпсона, предложив защитника Имэна Шамперта, который является бывшим игроком «Нью-Йорка».

    В итоге «Никс» договорились с «Оклахома-Сити» об обмене Энтони на центрового Энеса Кантера, форварда Дага Макдермотта и пик 2-го раунда драфта-2018, принадлежащий «Буллс».

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