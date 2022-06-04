Андре Драммонд – о выступлении за «Лейкерс»: «Все так, как вы себе представляете. Нужно быть особенно устроенным, чтобы играть за них»

Центровой Андре Драммонд рассказал о качествах, которыми должен обладать игрок .

«Все именно так, как вы себе представляете. Нужно быть особенно устроенным, чтобы играть за них.

Вы должны быть ментально сильным не только на площадке, но и за ее пределами, потому что выступление в фиолетово-золотых цветах сопряжено с особыми, очень высокими ожиданиями. А если вы не оправдаете эти ожидания, они обязательно дадут вам знать, что вы недостаточно хороши и не достойны того, чтобы носить эту майку.

Так что вы должны играть на максимуме своих возможностей и с полной отдачей в каждом матче, независимо от того, каким будет результат – победа или поражение. Нужно выкладываться, это они уважают», – заявил 28-летний Драммонд.

Драммонд провел в «Лейкерс» концовку сезона-20/21, после чего клуб не стал продлевать контракт с центровым.

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