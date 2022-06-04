Трэй Янг: «Хочу выиграть чемпионат. Это главная цель»

Звездный разыгрывающий «Хоукс» заявил, что нацеливается на победу в чемпионате НБА.

«Хочу выиграть чемпионат. Это главная цель.

Но все уже было сказано. В этом признании нет ничего нового», – заявил Янг.

В завершившемся регулярном чемпионате 23-летний Янг набирал 28,4 очка, 3,7 подбора и 9,7 передачи в среднем за игру.

В прошлом сезоне Янг вместе с «Атлантой» дошел до финала Восточной конференции, что пока является лучшим результатом в карьере плеймейкера.

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