Женская НБА. «Лас-Вегас» сыграет с «Коннектикутом»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Лас-Вегас» сыграет с «Коннектикутом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Лас-Вегас – Коннектикут

3 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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