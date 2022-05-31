Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

сыграет с «Финиксом», «Индиана» примет на своей площадке .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго –

1 июня. 02.00

– Вашингтон

1 июня. 02.00

Лас-Вегас – Коннектикут

1 июня. 04.00

– Даллас

1 июня. 05.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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