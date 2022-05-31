Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Чикаго» сыграет с «Финиксом», «Индиана» примет на своей площадке «Вашингтон».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Чикаго – Финикс
1 июня. 02.00
Индиана – Вашингтон
1 июня. 02.00
Лас-Вегас – Коннектикут
1 июня. 04.00
Лос-Анджелес – Даллас
1 июня. 05.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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