Женская НБА. «Чикаго» - «Финикс», «Индиана» примет «Вашингтон»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Чикаго» сыграет с «Финиксом», «Индиана» примет на своей площадке «Вашингтон».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Финикс

1 июня. 02.00

Индиана – Вашингтон

1 июня. 02.00

Лас-Вегас – Коннектикут

1 июня. 04.00

Лос-Анджелес – Даллас

1 июня. 05.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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