О Джи Ануноби может покинуть «Торонто» (Bleacher Report)

Форвард может покинуть команду в нынешнее межсезонье.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report, игрок не удовлетворен своей ролью в команде, но пока не выражал свое недовольство напрямую, поэтому слухи о возможном переходе могут быть вызваны давлением из вне.

Отмечается, что Ануоби входит в сферу интересов «Юты» и .

В нынешнем сезоне 24-летний форвард набирал 17,1 очка, 5,5 подбора и 1,5 перехвата в среднем за матч.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики